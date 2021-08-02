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«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»

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«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» «أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»

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طرح الفنان «أبو»، الإثنين، أحدث أغنياته للصيف والتي تحمل عنوان «ملك الفبركة».

وعلّق «أبو» على إطلاق الأغنية على القناة الرسمية للفنان بموقع «يوتيوب» قائلًا عبر «إنستجرام»، الإثنين، إن «أول أغاني الصيف.. أغنيتي الجديدة (ملك الفبركة) استمتعوا».

كان الفنان روّج لأغنيته، أمس الأحد، عبر «انستجرام» قائلًا: «بكرة الساعة ٥ أغنية ملك الفبركة أول تراك من ألبوم الصيف، من ألبوم آن الأوان».

واشتهر أبوبتقديم عدد من الأغاني الناجحة أبرزها: «٣ دقات»، «حبيبي يا ليل»، «١٠٠٠ احتمال»، «عيش يا قلبي»، «هتيجي».

المصرى اليوم

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