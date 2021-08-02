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تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

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تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة» تفحم سيارة مطربة شهيرة .. والفنانة : «إدعولي حالتي حرجة»

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تعرضت المطربة الشابة سمر لحادث سير تسبب في تفحم سيارتها وأصيبت المطربة بإصابات بالغة نتيجة الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى الإسعافات .

تبين من المعاينة أن السيارة اشتعلت بها النيران ولم تستطع المطربة السيطرة على النيران التي التهمت السيارة بالكامل.

نجت المطربة سمر من موت محقق بعد أن تمكنت من الخروج من السيارة بصعوبة عقب الحادث.

قامت الفنانة سمر بطرح عدد كبير من الأغانى والكليبات الغنائية مع عدد من المطربين، منهم حمو بيكا، الذي شاركته في دويتو تم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حمل اسم «وسع للبطل».

تم نقل الفنانة سمر عقب الحادث إلى المستشفى وكشفت التقارير الطبية إصابتها بكسر في الذراع ووجود شرخ في الظهر.

ونشرت الفنانة سمر تعليقًا لها بعد تعرضها للحادث عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» طالبت فيه معجبيها بالدعاء لها وعلقت قائلة «بموت.. عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي».

لينك كليب وسع للبطل

https://www.youtube.com › watch

المصرى اليوم

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