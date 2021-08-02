جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور)

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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، الإثنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بالجامعة إحتفاليه تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020-2021.

شهد الحفل، الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء الكليات، ورئيس اتحاد الطلاب ونائبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة.

وقال «الجيزاوي»، إن الدولة لديها القناعة في الإستثمار في الشباب وتمكينهم من القيادة في كافة المجالات، لذلك سعت الدولة في الجمهورية الجديدة إلى تأهيل وتمكين الشباب للقيادة فقامت بانشاء الاكاديمية الوطنية للشباب، بالإضافةافة إلى أكديمية ناصر العسكرية، مشيرا إلى أن الاتحاد له دور كبير في حل الكثير من مشكلات الطلاب وبالاخص خلال جائحة كورنا.

وأوضح «سمير»، أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفـرص لهـم للتعبير المسؤول عن آرائهم.

وقال «عيسوي»، إن اتحاد الطلاب هو حلقة الوصل بين الطلاب والقيادات الجامعية، مشيرا إلى أن اتحاد الطلاب ساهم في زيادة عدد الانشطة الطلابية، وتنوعها في مختلف المجالات هذا العام على الرغم من جائحة كورنا، موضحا أن الشباب هم الأمل والمستقبل.

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها

حف تنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها