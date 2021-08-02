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«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي»

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«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» «تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي»

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أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الإثنين، فحص طلبات المحال التجارية، الراغبة في المشاركة في الاوكازيون الصيفي ، والذي بدا اليوم يستمر لمدة شهر، حيث يخصص لكل محل أسبوعين.

شدد «يوسف» على قيام الجهات المشاركة، بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية .

وقال «يوسف» إن قرار وزير يلزم المحال التجارية التي تشارك في التصفية، بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، من المديرية .

المصرى اليوم

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