«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الإثنين، فحص طلبات المحال التجارية، الراغبة في المشاركة في الاوكازيون الصيفي ، والذي بدا اليوم يستمر لمدة شهر، حيث يخصص لكل محل أسبوعين.

شدد «يوسف» على قيام الجهات المشاركة، بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية .

وقال «يوسف» إن قرار وزير التموين يلزم المحال التجارية التي تشارك في التصفية، بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، من المديرية .