وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات

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التقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمتابعة جهود محافظة القاهرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الوزارة والمحافظة للإجراءات التي قامت بها شركتى «انفيروماستر» للخدمات البيئة وتدوير المخلفات، و«ارتقاء» للخدمات المتكاملة والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات في المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالقاهرة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس على أرض الواقع في تلك الخدمة، في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظومة الجديدة للمخلفات، لافتاً إلى ضرورة التواصل المستمر وتقديم كل الدعم لشركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة .

وأكد اللواء خالد عبدالعال أنه وجه هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتقديم كل الدعم والمساندة للشركتين لتحقيق النجاح للجميع لإعادة الشكل الحضارى والحمالى للعاصمة، وأشار عبدالعال إلى التوجيهات التي أصدرها لرؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع الشركتين خلال عملها في الأحياء التابعة للمنطقتين الشرقية والغربية وعددها 18 حياً وتذليل أي عقبات تواجههم على أرض الواقع لإنجاح المنظومة بإعتبارهم شركات القطاع الخاصة شريكة مع الدولة في تنفيذ هذه المهمة الوطنية بما يحقق رضا المواطن .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظ جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل في رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية .

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة جهود المحافظة في رفع الاشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع القاهرة بما يحقق سيولة في حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة، حيث أشار المحافظ إلى الحملات المستمرة التي يقوم بها نواب مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة في الأحياء وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ووجه اللواء شعراوى بضرورة إستمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أي إشغالات أو مخالفات والتواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها خاصة رفع المخلفات أو القمامة أولاً بأول من الشوارع ومواجهة أي مخالفات على الفور .

وتابعا الأعمال الجارية لتطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة ورفع كفاءة الأرصفة وكذا مشروعات المحاور والطرق الجديدة التي تربط العاصمة بمختلف المحافظات، حيث أكد «شعراوى» على أن محافظة القاهرة شهدت طفرة كبيرة خلال السبعة سنوات الماضية في جميع القطاعات والملفات الخدمية والحيوية عبر تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات مثل الإسكان والكهرباء والنقل والرى والتعليم والنقل والسياحة والمرافق والإنار وتحسين البيئة والبنية التحتية وتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة وتطوير المجازر ومنظومة المخلفات وتطوير الحدائق .

وأشار اللواء عبدالعال إلى المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021 – 2022 على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة ومشروع روضة السيدة 2، بالإضافة إلى تطوير منطقة منشأة ناصر في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة .

و شدد اللواء شعراوى إلى أهمية استمرار المتابعة لتلك المشروعات والتى يتابعها بصورة دورية السيد رئيس مجلس الوزراء للإنتهاء منها في التوقيات المحددة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخى والثفافى والسياحى .

كما عرض محافظ القاهرة خلال اللقاء موقف إزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة والخطرة وتطورات مشروع إحياء القاهرة الإسلامية والتاريخية والموقف الخاص بتسكين المناطق البديلة للعشوائيات في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها .

كما حرص «شعراوي» على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين والحد من ارتفاع الأعداد مرة آخري والحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة، وعرض «عبدالعال» آخر النتائج التي حققتها أجهزة المحافظة في الحملات اليومية التي تقوم بها على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

حيث شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار تلك الحملات والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية أو لتقديمها الشيشة للمواطنين، كما أكد اللواء خالد عبدالعال أنه يتم التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.