محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسعى لخلق محاور جديدة لخدمة أبناء المحلة الكبرى ضمن أعمال تطوير عدد من المناطق داخل المدينة في خطة العام المالي 21 /22، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، يرافقه النائب عبدالمنعم أمام والنائب أحمد قناوي لتفقد عدد من الأعمال الجارية والمقترحة داخل المدينة.

بدأت الجولة بتفقد نفق «أسو» بسكة طنطا والذي وجه المحافظ بتطويره لخدمة أهالي المنطقة، كما تفقد المحافظ أعمال تمهيد طريق شارع جمال عبدالناصر لبدء أعمال الرصف من ناحية شارع الجمهورية، موجهاً بتطوير ورصف شارع السعودي وذلك لتيسير حركة المرور المتجهة إلى شارع الجمهورية وميدان الشون.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد ميدان المشحمة، حيث وجه بعمل رفع مساحي للميدان وذلك لإعادة تطويره بشكل كامل، كما قام محافظ الغربية بتفقد مجزر المحلة العمومي حيث وجه بتشكيل لجنة لإعداد تقرير هندسي عن المجزر لتطويره، كما قام بمتابعة أعمال فرد السن تمهيداً لأعمال الرصف بشارع السلخانة.