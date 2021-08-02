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محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد

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محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد

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قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للواء محسن شعبان على توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية- مديراً لأمن القليوبية متمنياً له دوام الرقي والتوفيق في عمله والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مديرية الأمن، الإثنين، بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الأنضباط بالشارع بكافة مراكز وقري المحافظة، هذا وقد أعرب مدير أمن القليوبية الجديد عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل تحقيق الأمن والأمان في الشارع وللمواطنين، ومشدداً على أهمية الحفاظ على هيبة الدولة.

وثمّن الهجان دور رجال الشرطه في حفظ الأمن ونشر الأمان ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحه في ربوع هذا فضلاً عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة في التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الامن للمواطنين والسير قدما في تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.

المصرى اليوم

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