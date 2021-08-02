ضبط حالة غش بكفرالشيخ

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رصدت غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات التربية والتعليم ،حالة غش لطالب بمدرسة لطفي العشري، وتم تحرير محضر بالواقعة ،كما أصيب طالب بحالة إغماء بمدرسة الشهيد رياض الثانوية وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، كما تم نقل ملاحظين الأول بمدرسة لطفي العشري لإصابته بارتفاع في ضغط الدم، لمستشفى بيلا المركزي، وملاحظ من مدرسة شهيد السلام الثانوية ،لمستشفى كفر الشيخ العام.

وقد أدى طلاب وطالبات الشعبة العلمية ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال امتحان مادة الجيولوجيا، ومادة تفاضل وتكامل، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور.

كما تابعت غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا، ومادة التفاضل والتكامل.

وقالت ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،أدى 13282طالب وطالبة بالشعبة العلمية ،امتحان مادة الجيولوجيا، ومادة تفاضل وتكامل، وتغيب عن أداء الامتحان 204طالب وطالبة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان ،مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

