انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء بدون شكاوى

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انتهت اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء، بدون مشاكل أو عقبات، ووسط اجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن امتحانات اليوم أداها طلاب الشعبة العلمية ( علوم ) في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة 3 ساعات، وطلاب الشعبة العلمية ( رياضيات ) في مادة الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل ) لمدة ساعتين.. مؤكدا على تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، والتشديد على تطبيق كافة القواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات .

وأشار إلى أن اجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 2075 طالبا وطالبة ( 1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات ).. موزعين على عدد 23 لجنة بواقع: 9 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، 10 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بنخل .

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وأنها لم تتلق أية شكاوى أو اخطارات طوال فترة الامتحانات التي بدأت اعتبارا من يوم 10 يوليو الماضى بواقع يوم للشعبة العلمية ويوم آخر للشعبة العلمية.. حيث انتهت امتحانات الشعبة الأدبية الخميس الماضى، وتنتهى امتحانات الشعبة العلمية اليوم .

كما أشار إلى توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان من مياه وتهوية وأدوات تعقيم وكمامات وغيرها لتيسير آداء الطلاب الامتحانات.. علاوة على وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وتواجد سيارة اسعاف في محيط كل لجنة لتكون جاهزة في حالة الطوارىء .

ويذكر أيضا أنه أختتمت أمس الأحد امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. وسط اجراءات احترازية ووقائية، وبدون شكوى أو معوقات .