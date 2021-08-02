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97.1 مليون جنيه خسائر راكتا خلال عام

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97.1 مليون جنيه خسائر راكتا خلال عام 97.1 مليون جنيه خسائر راكتا خلال عام

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قالت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إن الشركة حققت خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن قائمة الدخل عن شهر يونيو 2021، أظهرت تحقيق خسارة بمقدار 9.84 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2020-2021، نحو 10.1 مليون جنيه مبيعات، وخلال يونيو 2021 نحو 171 ألف جنيه مبيعات.

وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

المصرى اليوم

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