«تضمن أكثر من 15 فقرة فنية».. اختتام برنامج «سيرك جمال الحلو العالمى» بمطروح

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يختتم مدرب الأسود والنمور الفنان محمد اليمانى، برنامج «سيرك جمال الحلو العالمى» بمرسى مطروح، وذلك بمقره الجديد والوحيد بشارع المديرين بجوار نادي الشرطة وأمام نادى الجمارك بمدينة مرسى مطروح .

ويتضمن البرنامج الصيفى لسيرك «جمال الحلو العالمى» أكثر من 15 فقرة فنية من أقوى فقرات فنون السيرك في العالم، بمشاركة كوكبة من الفنانين من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، في ثوب جديد للعام الحادى عشر على التوالى، من خلال حفلتين يوميا، تبدأ الأولى ماتينيه في الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ في الحادية عشر والنصف مساء .

ويتنوع برنامج السيرك مابين الألعاب الخطرة وألعاب التوازن والمهرج والساحر واستعراض الحيوانات الأليفة واستعراض الخيول للفنان الكابتن «إبراهيم الحلو»، وحرصًا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك تقام عروض السيرك بخيمة مفتوحة، للحد من خطر فيروس كورونا