مصطفى شعبان يستعد لتصوير مسلسله لرمضان 2022

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يستعد النجم مصطفى شعبان لتصوير مسلسله الجديد المقرر دخوله به منافسات الموسم الرمضاني في 2022، حيث وقع «شعبان» مؤخرا عقد بطولة المسلسل.

المسلسل هو بدايات التعاون بين الشركة المتحدة للإعلام برئاسة حسن عبدالله مع المنتج كامل أبوعلى بعد توقيعهما مؤخرا بروتوكول للتعاون والإنتاج الدرامي بحضور النجم مصطفى شعبان ومحسن البغدادي مدير عام الباتروس.

مصطفى شعبان بين أبو علي وحسن عبد الله خلال التوقيع

وتم الاتفاق على أن يكون بداية هذا التعاون مسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان وسيناريو وحوار شرين دياب وخالد دياب وإخراج خالد دياب ويعرض في رمضان المقبل.

مصطفى شعبان بين أبو علي وحسن عبد الله خلال التوقيع

مصطفى شعبان بين أبو علي وحسن عبد الله خلال التوقيع

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان قدم في رمضان الماضي مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي شارك في بطولته عمرو سعد وياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز.