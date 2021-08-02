«ربنا يبارك فيكم».. ساموزين يكشف حقيقة زواجه للمرة الثالثة

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نفى الفنان ساموزين خبر زواجه، موضحًا أنه استيقظ من النوم ليجد وابل من المُباركات من أجل تلك المناسبة الزائفة.

وقال المغني السوري عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي اللي محصلش».

وتابع: «فحبيت أني أسبق قبل ماينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة وأعلن أني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم».

ويبدو أن الفنان يؤكد خبر انفصاله أيضًا عن المذيعة المصرية دينا صالح، ويملك من زوجته الثانية «صالح» طفل يدعى «محمد»، وكان قد تزوج منذ سنوات من امرأة تسمى كريستينا ولديه من زوجته الأولى ابنه تسمى «نغم» تعيش مع والدتها في أوروبا وتواصل دراستها الجامعية.