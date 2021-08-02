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للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

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للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

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تنطلق الخميس المقبل التصفيات المؤهلة للبطولة الأولى للكرة الطائرة للسيدات، حيث ستقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة 14 فريقا.

وعبرت عضو مجلس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان صالح القحطاني عن سعادتها بالإقبال والرغبة التي أبدتها الفرق للمشاركة في بطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة، مؤكدة أن هذه البطولة ستشكل بداية الانطلاقة نحو تكوين قاعدة كبيرة وقوية للكرة الطائرة النسائية، قبل الانطلاق نحو المنافسة على المستوى الخارجي.

وتقام تصفيات المناطق خلال الفترة من الـ5 من شهر أغسطس حتى الـ21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض في التصفيات التي تشارك فيها 4 فرق، هي: أوزرايت، فينيكس، إيليت، لينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، أوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، التي ستشهد تنافسا بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.

يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من كافة المناطق.

المصرى اليوم

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