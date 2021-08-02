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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفذت 1410 جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1410 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 79 مخالفة، للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق توكلنا.

وقد تلقت الأمانة 15 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات "940".

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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