بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً

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تستضيفها الدوحة نهاية العام الجاري بمشاركة 16 منتخباً

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™م عن البدء غداً بطرح تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها الدوحة نهاية العام الجاري، بمشاركة 16 منتخباً عربياً، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وسيُتاح تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباريات من الثانية عشرة من ظهر الغد الثلاثاء 3 أغسطس بتوقيت الدوحة، حتى منتصف يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تختتم المرحلة الأولى من بيع التذاكر للجمهور في الفترة من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وتكتمل المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر في الفترة من 28 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، والتي سيجري خلالها تخصيص التذاكر على أساس أسبقية التقدم لشرائها، وستبدأ المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر البطولة في 2 نوفمبر وتستمر حتى نهاية مباريات البطولة.

وستتاح باقة متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 25 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) وذلك خلال دور المجموعات، و245 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الأولى خلال المباراة النهائية، وبإمكان المشجعين شراء التذاكر لكل مباراة على حدة أو مجموعة من التذاكر لمباريات منتخب بعينه، ويمكن الإطلاع على مراحل الشراء وأسعار التذاكر فور إتاحتها عبر موقع الفيفا: FIFA.com/tickets.

ويشترط على كل مشجّع يرغب في حضور مباريات البطولة تقديم رقم الموافقة على طلب بطاقة المشجع حتى يتمكن من الدخول إلى دولة قطر واستادات البطولة. وسيُطلب من المشجعين التوجّه لاستلام بطاقة المشجّع الذكية من مركز خدمات بطاقات المشجعين في قطر.

وفي ضوء التحديات الراهنة التي يفرضها انتشار وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية 2020، والتصفيات المؤهلة لكأس العرب 2021 في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كل الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في المنافسات، وسيجري لاحقاً نشر المزيد من المعلومات عبر موقع FIFA.com حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد -19 والخاصة بالدخول إلى الإستادات، إذ يتوجب على حاملي التذاكر الحصول على الجرعات الكاملة للتطعيم ضد كوفيد-19.

ويستضيف مباريات كأس العرب ستة من استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™، في مقدمتها استاد البيت، المصمم على شكل الخيمة العربية التقليدية، والذي سيشهد افتتاح البطولة بين منتخبي قطر والبحرين في 30 نوفمبر، والمباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل، إلى جانب استادين سيُكشف عنهما أيضاً لأول مرة واختبار جاهزيتهما للمونديال وهما استاد الثمامة، الذي يستوحي تصميمه من القحفية أو القبعة العربية التقليدية، واستاد راس أبو عبود، الذي يعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إضافة إلى استادات أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصاً لاستضافة مباريات مونديال 2022.

وستمثل البطولة فرصة لتسليط الضوء عالمياً على إمكانات المنتخبات العربية المشاركة في المنافسات. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة لـ23 منتخباً وطنياً للمشاركة في منافسات البطولة.

وشهدت مرحلة التصفيات في يونيو الماضي تأهل سبعة منتخبات من أصل 14 فريقاً، لتنضم إلى تسعة منتخبات تصدرت تصنيف الفيفا، من بينها منتخب البلد المستضيف قطر.

وسيتنافس في دور المجموعات 16 منتخباً، يعقبه مباريات الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. وستشهد البطولة 32 مباراة على مدار 19 يوماً.