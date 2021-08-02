أخبار عاجلة

أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان -
البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة -
البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان -
مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة -
جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان -
السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار -
ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر» -
أحمد سعد يكشف سر تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» -
السعودية تسجل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
محافظ الإسكندرية: قراءة الكتاب عبر «الموبايل» لا تُشعر بمتعة نظيرتها من الورق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة

Print
إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة
على باخرة قادمة من السودان وتم أخذ عينات منها وإرسالها للمختبر

إعادة أكثر من 7 آلاف رأس ضأن مصابة بحمى القلاعية من ميناء جدة

علمت "سبق" من مصادرها عن إعادة باخرة قادمة من السودان بها أكثر من 7 آلاف رأس من الضأن بعد الكشف عليها واتضح إصابتها بحمى القلاعية، بميناء جدة الإسلامي.

وقالت المصادر إن باخرة قادمة من السودان وبها عدد 7853 رأسًا من الضأن، وبعد الاطلاع على الأوراق والكشف على الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر اتضح وجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية.
وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إعادة حمولة الباخرة من الضأن إلى مصدرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل