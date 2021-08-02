"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة"

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بمشاركة البلدية واللجنة الأمنية وهيئة الغذاء والدواء.. بعد ورود بلاغ

داهمت، اليوم، فرق من وزارة التجارة، بالتعاون مع البلدية واللجنة الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، منازل بحي النكاسة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ عن وجود عمالة مخالفة تمتهن صناعة منتج الكرمبو، والذي يتم خلطه بزيت السيارات داخل هذه المنازل بطرق بدائية ومخالفة للصحة العامة ومواد ضارة وتصريفها للسوق المحلي.

وقد تم ضبط ما يقارب من عشرة أطنان من منتج الكرمبو داخل هذه المنازل.