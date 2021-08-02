أخبار عاجلة

أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان -
البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة -
البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان -
مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة -
جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان -
السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار -
ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر» -
أحمد سعد يكشف سر تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» -
السعودية تسجل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
محافظ الإسكندرية: قراءة الكتاب عبر «الموبايل» لا تُشعر بمتعة نظيرتها من الورق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تضبط 10 أطنان من الكرمبو مخلوطاً بزيت السيارت في "نكاسة مكة"

Print
بمشاركة البلدية واللجنة الأمنية وهيئة الغذاء والدواء.. بعد ورود بلاغ

داهمت، اليوم، فرق من وزارة التجارة، بالتعاون مع البلدية واللجنة الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، منازل بحي النكاسة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ عن وجود عمالة مخالفة تمتهن صناعة منتج الكرمبو، والذي يتم خلطه بزيت السيارات داخل هذه المنازل بطرق بدائية ومخالفة للصحة العامة ومواد ضارة وتصريفها للسوق المحلي.

وقد تم ضبط ما يقارب من عشرة أطنان من منتج الكرمبو داخل هذه المنازل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل