نائبة السفير البريطاني الجديدة تباشر عملها في الرياض.. خبرة 20 عاماً في بناء السلام

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أمضت معظم سنوات دراستها في مدينة جدة

باشرت نائبة سفير المملكة المتحدة البريطانية الجديدة لدي المملكة "آنا والترز" أعمالها في الرياض خلفاً لنائب السفير السابق "ريتشارد أوبنهايم"، الذي سيتولى منصبه الجديد كسفير بريطانيا لدي اليمن قريبًا.

وتملك نائبة السفير في السلك الدبلوماسي خبرة لأكثر من 20 عامًا قضتها في وزارة الخارجية، وزارة التنمية الدولية والأمم المتحدة، وفي عدة مناطق حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب الصحراء الكبري في أفريقيا وجنوب آسيا، ولديها خبرة واسعة في مجال السياسات تشمل الأمن القومي، الحوكمة وإصلاح القطاع العام، الفساد والنزاهة المالية، والصراع وبناء السلام.

وبهذه المناسبة قالت "آنا والترز": "إنه شرف عظيم لي أن أكون نائبة السفير البريطاني الجديدة للمملكة العربية السعودية. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المملكة لتعميق الشراكة بين بلدينا، لقد أمضيت معظم سنوات دراستي الابتدائية في طفولتي في مدينة جدة، لذلك فإنني أتطلع إلى العودة لرؤية العديد من التغييرات والتطورات في جميع أنحاء البلاد".