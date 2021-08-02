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غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج

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غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج غرق تلميذ في ترعة أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو بسوهاج

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لقى اليوم تلميذ مصرعه غرقا في ترعة بدائرة مركز ساقلتة، قالت التحقيقات أنه نزل للإستحمام هربا من حرارة الجو وغرق لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول الطفل عبدالمعبود محمد «10 سنوات- تلميذ» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وأفاد والده محمد. ع. ع «50 سنة- مزارع» ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام في ترعة «نجع حبيب» بذات الناحية هربا من حرارة الجو غرق بها لعدم إجادته السباحة ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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