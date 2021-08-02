محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الدراسات البيئية لموقع المدفن المحكوم بكوم أمبو

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو المهندس سيد مدنى بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الدراسات والموافقات البيئية للموقع المقترح لإنشاء المدفن المحكوم لتحويل كافة كميات القمامة والمخلفات الصلبة إليه، وهو الذي سيساهم في إيجاد حل جذرى لمشكلة النظافة العامة للمدينة وقرى المركز، كما أنه سيقضي على مشكلة تراكم المخلفات والقمامة بقريتى عرب كيما ودابود والتي تؤرق المواطنين بهما.

وفى نفس السياق أكد سيد مدنى على أنه بعد دعم منظومة النظافة بكوم أمبو بالمعدات الجديدة تم رفع 1600 طن من تراكمات المخلفات والقمامة والأتربة من المقلب الوسيط بالكامل على مدار 4 أيام بمشاركة سيارات ومعدات أخرى من مراكز ومدن أسوان ودراو، موضحاً بأنه بالتوازى تم تنظيم حملة لرفع تراكمات المخلفات من على خطوط السكك الحديدية بالتنسيق مع قطاع الهيئة بكوم أمبو، بجانب الإزالة الفورية لأحد الأكشاك بشارع بورسعيد التجارى بجوار إدارة الأوقاف عند شروع صاحبه في تركيبة بشكل مخالف لقواعد التنظيم.