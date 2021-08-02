دى جي وشماريخ أمام لجان الثانوية العامه في القليوبية (صور)

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عبر طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم عن فرحتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة في القليوبية عقب أداء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، حيث انتشرت الاحتفالات أمام اللجان فور الخروج منها، كما شارك أولياء الأمور الطلاب فرحتهم بنهاية محطات الامتاحانت العام الجارى.

وشهد محيط لجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها بمحافظة القليوبية، حالة من الفرحة العارمة بانتهاء ماراثون الامتحانات، حيث انتشرت الزغاريد من قبل الطلاب، إلى جانب توزيع البلالين والهدايا على الطلاب، وكذلك قام مجموعة كبيرة من الطلاب بالرقص على أنغام المهرجانات، وكذلك إطلاق الشماريخ للتعبير عن فرحتهم بنهاية الامتحانات.

ورسمت مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعية العلمى علوم، وكذلك مادة التفاضل والتكامل لشعبة العلمى رياضة، البسمة والبهجة على وجوه الطلاب بأخر ايام امتحانات الثانوية العامة في القليوبية.