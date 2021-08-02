أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور -
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني -
استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل -
"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب -
لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر" -
رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع -
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان -
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ -
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا -
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يونيو 2021 بكلية العلوم

Print
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يونيو 2021 بكلية العلوم رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يونيو 2021 بكلية العلوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الاثنين، نتيجة دور يونيو ٢٠٢١ بكلية العلوم بنسبة نجاح ٩١.٥٣٪.

وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت ١٠٠٪ بأقسام: الرياضيات، الجيولوجيا، علم الحيوان، الكيمياء والحشرات، وبقسم الفيزياء بلغت ٧١.٤٣٪، الكيمياء والحيوان ٩٨.٨٤٪، الجيوفيزياء ٩٥.٢٤٪، الكيمياء ٩٤.٣٣٪، الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب ٧٨.٨٧٪، والفيزياء وعلوم الحاسب ٨٢.٦١٪، الفيزياء والكيمياء ٩١.٦٧٪، الكيمياء والجيولوجيا ٩٠٪، الكيمياء والميكروبيولوجى ٩١.٣٦٪، الكيمياء والنبات ٨٥.٧١٪.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان

أول تغريدة من بايدن بشأن أحداث أفغانستان

البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة

البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة

البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان

البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان

مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة

مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة