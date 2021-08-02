رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يونيو 2021 بكلية العلوم

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الاثنين، نتيجة دور يونيو ٢٠٢١ بكلية العلوم بنسبة نجاح ٩١.٥٣٪.

وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت ١٠٠٪ بأقسام: الرياضيات، الجيولوجيا، علم الحيوان، الكيمياء والحشرات، وبقسم الفيزياء بلغت ٧١.٤٣٪، الكيمياء والحيوان ٩٨.٨٤٪، الجيوفيزياء ٩٥.٢٤٪، الكيمياء ٩٤.٣٣٪، الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب ٧٨.٨٧٪، والفيزياء وعلوم الحاسب ٨٢.٦١٪، الفيزياء والكيمياء ٩١.٦٧٪، الكيمياء والجيولوجيا ٩٠٪، الكيمياء والميكروبيولوجى ٩١.٣٦٪، الكيمياء والنبات ٨٥.٧١٪.