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انطلاق قناة «» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

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انطلاق قناة «التموين» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة انطلاق قناة «» الرسمية على «اليوتيوب»: مصدر لبث المعلومات ‏عن الوزارة

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أعطى الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة ‏الداخلية، إشارة البدء للبث التجريبي لقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وأكد المصيلحي أن إطلاق قناة على اليوتيوب خاصة ‏بالوزارة يساهم في مزيد من الشفافية في التعامل مع المعلومات والبيانات الرسمية ‏ورصد وتعريف المواطن بكل ما هو جديد بالوزارة، إضافه إلى شرح الكثير من ‏التفاصيل عن بطاقة الدعم وخدمات الوزارة والمشروعات التي تمت، والتي ستتم في ضوء خطة الوزارة الاستراتيجية.

وأضاف المصيلحي، أن القناة ستعطي ‏فرصه للمواطن للتعرف أكثر على كل خدمات الوزارة التموينية بعيداً عن أي معلومات قد تكون غير دقيقة وانتشرت مؤخراً على مواقع السوشيال ميديا، ومحاولات البعض إبداء ‏الآراء دون علم أو دراية كافية، مشيرا أن قرار إنشاء قناة اليوتيوب ‏جاء بعد المتابعة الدقيقة لكل ما يحدث من تطور في نشر المعلومات والبيانات واهمية الإعلام الرقمي والالكتروني وأهمية طرح المعلومات والحقائق اولاً بأول.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الهدف الرئيسي من القناة أن تكون المصدر الرسمي للمعلومات ‏على مواقع السوشيال ميديا والمساهمة في التعامل بكل شفافية مع كل ما يهم المواطن وخاصة منظومة الدعم ومشروعات عمل الوزارة وجهاتها التابعة.

وتابع: سيتم نشر الرابط الخاص بالقناة (اللينك) على صفحة الوزارة الرسمية على موقع الفيسبوك وكذلك الموقع الالكتروني للوزارة حتى يمكن متابعتها بشكل مستمر من جانب الموطنين ومن جانب وسائل الإعلام المختلفة باعتبار القناة الرسمية هي واحدة من أدوات ومصادر نشر المعلومات والبيانات‏ باعتبارها تخرج على ‏لسان المسئولين بالوزارة، بجانب ما تقوم به من تغطيات إعلامية تتم من خلال كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك ‏المواقع التي تنشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة.

وفى سياق متصل أضاف رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة، أن القناة ‏سيكون المسؤول عنها فنياً المركز الإعلامي بالوزارة، وأشار أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف للمعروض ‏بها من محتوى اعلامي وفيديوهات لتعريف المواطن بكل جديد سواء في المشروعات التي تنفذ، أو ‏التي نفذت بالفعل، أو أي جديد مرتبط بالبطاقات التموينية، وصرف السلع التموينية، ‏مؤكداً على أن إطلاق هذه القناة سيكون نقله نوعيه ونقله معرفية ‏كبيره للمواطن في توعية وتعريف المواطن بالمعلومات الصحيحة والسليمة ‏والتي توضح المفاهيم الصحيحة بالقضايا التموينية.

رابط القناة الرسمية على اليوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCMKHAu_6OLLN3qBVVE0qbWA

المصرى اليوم

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