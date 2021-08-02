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ما العقوبات التي تنتظر الموظفين المنتمين للإخوان في الوظائف العامة؟

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ما العقوبات التي تنتظر الموظفين المنتمين للإخوان في الوظائف العامة؟ ما العقوبات التي تنتظر الموظفين المنتمين للإخوان في الوظائف العامة؟

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وضع القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 والخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلامياً بقانون فصل الإخوان من الوظائف العامة، 3 أنواع من العقوبة إذا ثبت انتماء الموظف العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أو انطبق عليه حالات الفصل بغير الطريق التأديبي التي حددها القانون.

وجاءت عقوبات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي في المادة الثانية من القانون، ونصت على أنه في حال توافر سببا أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا توقع عقوبات تشمل:

- وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

- وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

- ويُبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

المصرى اليوم

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