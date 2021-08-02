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أحمد أمين يناقش التعامل مع الإدمان التكنولوجي للأبناء في «الفاميليا»

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أحمد أمين يناقش التعامل مع الإدمان التكنولوجي للأبناء في «الفاميليا» أحمد أمين يناقش التعامل مع الإدمان التكنولوجي للأبناء في «الفاميليا»

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أذاعت قناة مدرستنا ثاني حلقات برنامج الفاميليا للفنان أحمد أمين، التي دار موضوعها حول الإدمان التكنولوجي للأطفال ومعاناة الأبناء مع ارتباط أبنائهم بالأجهزة الإلكترونية والتعامل معها بطريقة خاطئة.

وفي المعسكر الذي يحرص برنامج الفاميليا على دعوة الآباء وأبنائهم إلى إجراء عدد من التجارب والأنشطة المشتركة، وقرر أحمد أمين الاستحواذ على الموبايلات الخاصة بالآباء بعد طلب الأطفال.

منح أحمد أمين في الفاميليا الآباء فرصة للتواصل مع أطفالهم بعيدا عن الموبايلات والأجهزة الإلكترونية التي تشغلهم معظم الوقت، واكتشاف كيفية التواصل مع الأبناء بالألعاب المشتركة.

وقدم أحمد أمين نصائح للآباء للتعامل مع أبنائهم وترك هواتفهم المحمولة والفيديو جيمز في حال رغب الطفل في التحدث معه.

المصرى اليوم

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