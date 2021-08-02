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من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)

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من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل) من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)

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قال قطاع كهرباء بنى سويف، إنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف،وذلك على مدار 3 أيام ( الثلاثاء،الأربعاء والخميس :3 و4 و5 أغسطس الجاري) ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات.

واضاف القطاع في بيان، الإثنين، إنه من المقرر فصل التيار«غداً الثلاثاء»عن مناطق(ميدان المديرية،الصالون الأخضر وشارع أحمد عرابي)، لصيانة مغذي السنترال، فيما سيتم فصل الخدمة «يوم الأربعاء»عن مناطق(مستشفى زكي عابدين،مدرسة الزهراء،ميدان مولد النبي،الساحة الشعبية)لإجراء صيانة بمغذي عمر افندي،و«يوم الخميس»عن مناطق(سوق الخضار،شارع الدهشوري، ميدان حارث،شارع الجبالي) لإجراء صيانة بمغذى الدهشوري،وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراًعلى مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عالية.

المصرى اليوم

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