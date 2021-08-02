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إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور)

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أصيب شخص وتحطمت سيارة، الإثنين، إثر انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة سيدى بشر بحي المنتزة الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزة اول، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار بشارع جلال حماد بمنطقة سيدى بشر، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط شرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة شخص وتحطم وتلفيات بسيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار.

ووجهت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول، برفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وإحالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها بشأنه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- إصابة شخص وتحطم سيارة فى إنهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية

المصرى اليوم

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