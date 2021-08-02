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أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية

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أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية

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كشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن الصفقات التي تم تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تلفزيونية :"تعاقدنا حتى الأن مع اليو سيلا، مهاجم الاتحاد التطواني وعمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وهناك صفقات أخرى للاعبين أجانب".

وأضاف :"اتجهنا للاعبين الأجانب لأن كل الأندية تبالغ فى الأسعار ولدينا سقف فى التفاوض، وكنت أتفاوض مع لاعب منذ فترة ولكن ناديا كبيرا تعاقد معه، وهو عبد الله مجدي، لاعب المقاصة، حيث انتقل إلى صفوف بيراميدز ".

وأشار"أتمنى انضمام ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي إلى صفوف سموحة، خلال الميركاتو الصيفي“، مضيفًا :"ناصر ماهر لم يحصل على حقه فى المشاركة مع الفريق الأحمر، هو ليس (سوبر مان) ليثبت نفسه خلال مشاركته فى دقائق".

المصرى اليوم

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