أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور -
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني -
استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل -
"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب -
لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر" -
رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع -
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان -
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ -
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا -
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن

Print
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن
يمثلن الدفعة الثانية عبر برنامج متخصص وفريد على مستوى المملكة

يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن

زفّت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ خمس خريجات من بنات الوطن، يمثلن الدفعة الثانية من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة معترفاً به من هيئة التخصصات الصحية، ويعطى بعد الحصول عليه على درجة البكالوريوس.

وتم تخريج دفعة سابقة في عام 2020 (وعددهم خمسة خريجين) أربعة منهم سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة، وتم الاستفادة منهم في مجال تخصصهم؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الآن عشرة متخصصين.

وتعد الدراسة والتدريب في هذا البرنامج مع برامج أخرى مماثلة له في المستوى والمنفردة بها المدينة الطبية في المملكة العربية ، تحت إشراف الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب؛ وذلك لما تمتلكه هذه المدينة الطبية من كوادر طبية وطبية مساعدة مؤهلة وتجهيزات طبية عالية في مجالات طبية متخصصة، من بينها الأقسام المسؤولة عن التدريب الإكلينيكي في هذا الدبلوم، وهي قسطرة كهرباء ونظم القلب، وعيادة متخصصة وفريدة من نوعها على مستوى المملكة؛ لمتابعة مرضى القلب الذين لديهم منظمات ضربات قلب بأنواعها المختلفة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم من خلال هذه العيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 604 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي"

برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي"

محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة

محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة