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"أمين مكة" يوجه بالتفتيش على المقاولين وشركات الخدمات ومعالجة أوجه القصور

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"أمين مكة" يوجه بالتفتيش على المقاولين وشركات الخدمات ومعالجة أوجه القصور "أمين مكة" يوجه بالتفتيش على المقاولين وشركات الخدمات ومعالجة أوجه القصور
بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص الجهات المختصة بالأمانة بالقيام بأعمال التفتيش على المقاولين والشركات المقدمة للخدمات؛ لمعالجة أوجه القصور والتحقق من الالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطُرق، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين، اليوم، في مكتبه مع شركات الخدمات بالعاصمة المقدسة؛ لمناقشة خطة الأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتوفير الخدمات الأساسية بالمخططات السكنية.

كما وجّه شركات الخدمات العامة بالعمل على تحسين كفاءة الطرق والمحافظة على البنية التحتية للمرافق العامة كافة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات لما فيه تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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