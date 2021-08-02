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"الغنوشي" يغادر المستشفى بعد ساعات من دخولها.. وتكتم على حالته الصحية

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"الغنوشي" يغادر المستشفى بعد ساعات من دخولها.. وتكتم على حالته الصحية "الغنوشي" يغادر المستشفى بعد ساعات من دخولها.. وتكتم على حالته الصحية
نُقل إليها لفترة وجيزة قبل أيام

أفاد مستشاران لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة، اليوم (الاثنين) بأن "الغنوشي" غادر مستشفى كان قد دخله في وقت سابق أمس، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة.

ولم يكشف المستشاران المشكلة الصحية التي يعاني منها "الغنوشي" (80 عامًا) الذي كان قد دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من ، واكتفى أحدهما بالقول: "عاد الغنوشي إلى بيته بعد ساعات في المستشفى العسكري، وهو بخير الآن"، وفقاً لـ"رويترز".

ويقود "الغنوشي"، الذي يملك دورًا مؤثرًا في البلاد منذ عقد، معارضة الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي بالسيطرة على السلطات الحاكمة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان وسارع بوصفها بأنها "انقلاب".

ويواجه "الغنوشي" الذي نقل لمستشفى لفترة وجيزة قبل أيام استياء داخل النهضة بخصوص تعامله مع الأزمة الحالية، وخياراته الاستراتيجية منذ انتخابات 2019.

ويرى أعضاء بارزون في حركة النهضة الأزمة الحالية بأنها أكبر تحد تواجهه الحركة منذ عام 2011، ودعا عدد متنامٍ من أعضاء الحركة "الغنوشي" إلى الاستقالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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