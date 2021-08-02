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مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

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مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

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لقى عامل مصرعه، الإثنين، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بإصطدام قطار بشخص ووفاته بدائرة المركز، حيث انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، أنه أثناء مرور القطار الروسي «القاهرة – أسوان» إصطدم بالمدعو أحمد. ح. ع «33 سنة- عامل» ويقيم بمدينة طما حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية، مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وقرر شقيقه إسلام «26 سنة- عامل» بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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