أخبار عاجلة

قصة نجاح شاب سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور -
لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني -
استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل -
"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب -
لقطة بالشعر وأخرى بالحجاب.. صورتان لمراسلة أجنبية قبل وبعد "طالبان" تثيران ضجة على "تويتر" -
رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع -
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان -
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ -
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا -
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خلال آخر يوم.. محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية في «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل»

Print
خلال آخر يوم.. محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية في «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل» خلال آخر يوم.. محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية في «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، الإثنين، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021،والتي كانت قد انطلقت في الـ 10 من يوليو الشهر الماضى، حيث أدى طلاب علمى الامتحان في مادة الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل ) وعددهم 2296 طالباً، فيما أدى طلاب علمي علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والبالغ عددهم 8604 طالباً وطالبة.

وتختتم امتحانات الثانوية للمكفوفين «غداً الثلاثاء بامتحان مادة الفلسفة والمنطق، وكان طلاب القسم الأدبي قد أنهوا امتحاناتهم يوم الخميس الماضى بمادة اللغة الإنجليزية، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين للامتحان (علمي وأدبي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على المحافظة.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي أعدته سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وتم عرضه على محمدهاني غنيم، محافظ بني سويف، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات،والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة ،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة،ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول،مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا

وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو

وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو