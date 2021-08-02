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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بسوهاج مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، الإثنين، بإصابات وجروح وكسور متفرقة، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى «سوهاج / البحر الأحمر» بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج / البحر الأحمر» عند الكيلو 75 باتجاه محافظة أسيوط بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء سير سيارة «أجرة ميكروباص» قيادة محمود. ع. ع «26 سنة- سائق» ويقيم بمحافظة أسوان، إختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة «نقل» قيادة على. ش. م «41 سنة- سائق» ويقيم ببني سويف، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة النقل، وحافظ. ف. ع «68 سنة- عامل»، وصباح. ف. د «37 سنة- ربة منزل»، ويقيمان بمحافظة أسوان (من مستقلي السيارة الأولي)، وإصابة قائد السيارة الأولى، و4 أشخاص آخرين من الركاب من بينهم طفل «11 سنة»، بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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