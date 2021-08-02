«الصيف الأكثر حرارة».. الأرصاد تحذر من التعرض للشمس من الظهر حتى العصر

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم ومصر من ضمن العالم فالتغيرات المناخية كلمة السر فيما يحدث في العالم ووصلت في كندا 50 درجة والكويت 54 درجة.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية امس مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن فيضانات في الصين وألمانيا وبلجيكا وهو أمر غير طبيعي، مشيرة إلى أنه «بدأنا في التأثر في موجة شديدة الحرارة ومستمرة لمدة أسبوع على الأقل والقاهرة متوقع تسجيل 42 درجة مع نهاية الأسبوع وهي درجات يتم قياسها في الظل وتزيد 3 أو 4 درجات».

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس من الظهر وحتى بعد العصر، مؤكدة أن الصيف هذا العام هو الأكثر حرارة في السنوات الأخيرة سواء في مصر أو العالم، مؤكدة وجود فرص أمطار بداية من يوم الثلاثاء على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر نشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة تتسبب في وجود شبورة خفيفة لا تؤثر في حركة المرور.