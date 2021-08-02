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بالصافرات والزغاريد.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 

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بالصافرات والزغاريد.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة  بالصافرات والزغاريد.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 

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أنهى طلاب الصف الثالث الثانوى الشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ( علوم) امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب «الشعبة العلمية الرياضيات» أداء مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 649387 طالبا وطالبة، منهم طلاب الشعبة علمى علوم 852292 طالبا وطالبة ،وطلاب الشعبة علمى 100169 طالبا وطالبة ،و طلاب الشعبة الأدبية 256366 طالب وطالبة، وبلغ عدد المشاركين في أعمال الامتحانات 850 133 فردا، وبلغ عدد رؤساء اللجان 2200 رئيس لجنة ،وبلغ عدد المراقبين الأوائل 2200 مراقب أول، وبلغ عدد المراقبين 12598 مراقبا، وبلغ عدد الملاحظين 91318 ملاحظا، بلغ عدد المعاونين 8373 معاونا
وتداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحاني الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.

وعبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات، مؤكدين أنهم خرجوا من عنق الزجاجة ،وأطلقت الطالبات الزغاريد والبالونات فرحا بانتهاء المذاكرة وأطلق الطلاب الصافرات والألعاب النارية ابتهاجا بانتهاء الامتحانات .

وعبر طلاب الشعبة الرياضية عن استياؤهم من صعوبة أسئلة التفاضل والتكامل بينما تباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة امتحان الجيولوجيا باستثناء بعض النقاط التي تحتاج وقت أكبر للتفكير.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، إن إمتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة، شهد صعوبة في أغلب الأسئلة ويحتاج لتفكير ووقت أكبر.

وأضافت أن إمتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة العلمي علوم، تضمن 50 سؤال بين السهل والصعب، والوقت كان كافيا.

وأوضحت عبير أن فرحة انتهاء امتحانات الثانوية العامة تغلبت على صعوبة الإمتحانات وسادت حالة من الفرحة على وجوه الطلاب والطالبات.

المصرى اليوم

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