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الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة

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الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة
تقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة 14 فريقاً

الخميس المقبل انطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة

تنطلق الخميس المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى للكرة الطائرة للسيدات، والتي ستقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة 14 فريقاً.

وتقام تصفيات المناطق خلال الفترة من الـ5 من شهر أغسطس المقبل وحتى الـ21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق، هي: أوزرايت، فينيكس، إيليت، لينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، أوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، والتي ستشهد تنافسا بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.

يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من كافة المناطق.

وعبرت عضو مجلس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان صالح القحطاني عن سعادتها بالإقبال والرغبة التي أبدتها الفرق للمشاركة في بطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة، مؤكدة أن هذه البطولة ستشكل بداية الانطلاقة نحو تكوين قاعدة كبيرة وقوية للكرة الطائرة النسائية، قبل الانطلاق نحو المنافسة على المستوى الخارجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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