أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل

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أندية كرة القدم لها هوياتها وفلسفاتها الخاصة. لديهم أيضًا أسلوبهم المميز في اللعب وسيكون لديهم لاعبون يتناسبون مع قالب معين. لكن في بعض الأحيان، قد يصل لاعب كبير إلى نادٍ ويجد صعوبة في التكيف مع المجموعة الجديدة من التكتيكات أو حتى البيئة الجديدة.

يستغرق اللاعبون وقتًا للاستقرار في أندية جديدة. قد يخوض اللاعبون أيضًا معارك شخصية، عقلية أو جسدية، قد تمنعهم من تقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب. هناك العديد من الأسباب التي تجعل اللاعب يعاني من ضعف الأداء. لكن في بعض الأحيان لا يمكن الاحتفاظ بالجودة لفترة طويلة جدًا.

هناك الكثير من اللاعبين في العالم الذين سيكون أداؤهم أفضل بكثير إذا منحوا وقتًا للعب بشكل منتظم. يحتاج اللاعبون إلى دقائق لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية ولبدء اللعب بثقة.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يستحقون المزيد من الوقت للعب الموسم المقبل (2021-22).

5- إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)

عندما كان مانشستر سيتي يتطلع للتعاقد مع روبن دياس الصيف الماضي، كانوا يبحثون عن قلب دفاع يمكن أن يكمل إيمريك لابورت. كان المدافع صاحب القدم اليسرى قد أثبت نفسه بالفعل كواحد من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى النادي في يناير 2018.

ويُقدم جون ستونز شراكة رائعة في قلب الدفاع مع روبن دياس. نتيجة لذلك، تم تهميش لابورت وبدأ 14 مباراة فقط في الدوري الممتاز طوال الموسم.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في يورو 2020 كم هو مدافع جيد. لعب لابورت دور البطولة في وصول إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". إنه مدافع عالي الجودة ويستحق المزيد من وقت اللعب.

إذا كان هذا يعني أنه يجب عليه مغادرة النادي، فعليه التفكير في الأمر لأنه لاعب جيد جدًا بحيث لا يجلس كثيرًا على مقاعد البدلاء.

4- ميراليم بيانيتش (برشلونة)

هذا وضع صعب للغاية. تم ضم ميراليم بيانيتش من قبل برشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادل شهدت توجه آرثر إلى يوفنتوس. كافح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لإيجاد مستواه في كامب نو لأسباب متعددة.

برشلونة لديه سيرجيو بوسكيتس يلعب في خط الوسط ولا يزال جيدًا في وظيفته. لقد كان أحد أفضل لاعبي برشلونة في العقد الماضي وإزاحته عن الفريق الأول يكاد يكون مستحيلاً.

لاعب خط وسط آخر، فرينكي دي يونج، له حضور مقدام في خط الوسط وهو أفضل من بيانيتش في حمل الكرة والتنقل في المساحات الضيقة. دفع دخول بيدري إلى استبعاد بيانيتش تمامًا من الصورة.

وشارك بيانيتش في ستة مباريات فقط في الدوري الإسباني موسم 2020-21، وهو بالطبع رقم ضعيف جدًا بالنظر إلى الإمكانيات البدنية والفنية التي يتمتع بها اللاعب.

كان بيانيتش النجم الأول لخط وسط فريق يوفنتوس الذي سيطر على الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي وأليجري وساري. لا يوجد نقص في جودة اللاعب لكن هناك لا يبدو أن كومان حريص على الاستفادة من خدماته. لذلك قد يكون من الأفضل للاعب والنادي أن يترك ملعب الكامب نو هذا الصيف.

لكن حقيقة الأمر هي أن اللاعب البوسني الدولي لديه الكثير من الجودة ولديه الكثير ليقدمه. الآن بعد أن عاد أليجري كمدير ليوفنتوس، تم ربط البيانكونيري بلاعبه السابق.

3- باولو ديبالا (يوفنتوس)

كانت إحدى المشاكل الرئيسية مع أندريا بيرلو في موسمه الوحيد كمدرب ليوفنتوس هو الافتقار الشديد للإبداع في منطقة خط الوسط. ديبالا هو الشخص الذي عادة ما يوفر تلك الشرارة للسيدة العجوز. وغاب الأرجنتيني عن أولى مباريات الموسم بسبب الإصابة.

لكنه لم يستطع استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية بعد ذلك. ثم تعرض ديبالا لإصابة في الرباط الجانبي وتم تهميشه لما يقرب من ثلاثة أشهر من يناير إلى أوائل أبريل.

بدأ 14 مباراة فقط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وخرج من مقاعد البدلاء في ستة مناسبات. لقد سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لكنه كان بإمكانه أن يفعل الكثير بشكل أفضل مع في حال حصوله على دقائق لعب أكثر.

لا يزال النادي واللاعب على خلاف حول شروط العقد الجديد. ينتهي عقد ديبالا الحالي في الصيف المقبل.

2- ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)

عندما وقع يوفنتوس ماتيس دي ليخت من أياكس مقابل صفقة بقيمة 75 مليون يورو في عام 2019. في الموسم السابق، قاد أياكس إلى الثنائية المحلية والدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. لقد أثبت الشاب قوته داخل أرضية الملعب.

ومع ذلك، لم يستطع دي ليخت أن ينسجم سريعًا في يوفنتوس وسقط في النهاية في ترتيب مهاجم. اعتمد بيرلو على الثنائي المتمرس لجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وبالتالي حرم دي ليخت من الدقائق.

بدأ دي ليخت 25 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. لقد بدأ العديد من المباريات فقط لأن كيليني وبونوتشي تحملوا الكثير من المباريات بسبب الإصابات. يحتاج الهولندي إلى دقائق لعب أكثر ليُظهر إمكانياته الحقيقية، خاصةً أنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ويمكن أن يصبح لاعبًا عالميًا.

نحن بحاجة إلى هذه المواهب ليتم رعايتها بأفضل طريقة ممكنة، ويستحق دي ليخت المزيد من وقت اللعب في موسم 2021-22.

1- دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد)

كان دوني فان دي بيك أحد أكثر الصفقات شهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020. وصل إلى مانشستر يونايتد وسط ضجة كبيرة لأنه كان لاعبًا مؤثرًا في أياكس على مدار ثلاثة مواسم.

ومع ذلك، فإن الموقف الذي تدخله فان دي بيك في مانشستر يونايتد كان معقدًا. لم يكن لدى سولشاير هذا النوع من اللاعبين الذين يمكنهم من لعب تشكيل هجومي مثل 4-3-3. كان يميل دائمًا نحو 4-2-3-1 مع محور مزدوج في خط الوسط.

مانشستر يونايتد لديه لاعبان خطيان يتمتعان بقدرات عالية في الهجوم وهما برونو فرنانديز وبول بوجبا وقدم كل من فرنانديز وبوجبا مستويات رائعة ونتيجة لذلك، بدأ فان دي بيك أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020-21.

ومع ذلك، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن سولشاير يريد أن يلعب بتشكيل أكثر هجومًا هذا الموسم. من المرجح أن يجرب الشياطين الحمر طريقة 4-3-3 ويمكن للاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن يحصل أخيرًا على الوقت الذي يستحقه.

ويُمكن للشاب فان دي بيك أن يظهر مرة أخرى إمكانياته الرائعة والتي جعلته نجماً في أياكس.