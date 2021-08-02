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أعلنت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة، اعتزالها عقب الخروج من دور الـ 16 بدورة الألعاب الأولمبية.

وكتبت سمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل إنستجرام، أنها اكتفت بخوض التجربة التي وصفتها بأنها علمتها الكثير.

وخسرت سمر حمزة في دور الـ 16 أمام لاعبة منتخب روسيا ناتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو 2016، في ثمن النهائي لوزن 76 كيلو جرامًا مصارعة حرة بنتيجة 16-12.

وخسرت لاعبة روسيا في المواجهة التالية بربع النهائي من لاعبة قيرغيزستان أيبيري ميديت كيزي بعدم التكافؤ 12-0، لتودع سمر حمزة المنافسات رسميًا وتفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على البرونزية.

ووجهت لاعبة منتخب مصر، رسالة قوية ، مفادها أن اللاعب وظيفته في الحياة هي التدريب فقط وليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرته الرياضية.

وسردت سمر، إنجازاتها منذ أن بدأت المصارعة عام 2013، وخاضت أول بطولة دولية في العام التالي وهي بطولة أفريقيا وحققت لقبها، كما شاركت في بطولات دولية وفازت بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2015 و2018، ووصلت لنصف نهائي بطولة العالم.

وأضافت "حتى 2018 كان الأمر بمجهود شخصي منها مع المدرب، وبعد ذلك تم إبرام عقد رعاية لها في عام 2019 من شركة روابط، وحصلت على

برونزية دورة الألعاب الأفريقية وتأهلت للأولمبياد".

وأشارت إلى أنها خاضت 4 معسكرات فقط منذ أن بدأت اللعبة منذ عام 2013، ومدة المعسكر 10 أيام فقط، عكس منافسيها، مؤكدة أنها سعيدة بوضع المصارعة النسائية المصرية على الخريطة، وطالبت بتشجيع المصارعة النسائية لإعداد جيل بفكر جديد وإمكانيات أفضل.

وأتمت " وظيفة اللاعب، التدريب فقط وليس القيام بدور المسؤولين عن مسيرته الرياضية، أشكر كل من ساندني ومدربي العظيم والزملاء، وأعلن اكتفاءي وشكرًا للتجربة علمتني الكثير".