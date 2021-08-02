ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية

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أعلنت اليوم "ويلي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: JW-A؛ والرمز: NYSE: JW-B)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأبحاث والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، وهي شركة تنمية المواهب والمهارات التابعة لـ"بي دبليو سي" الشرق الأوسط، عن توسيع نطاق شراكتهما لدعم ما يصل إلى 20 ألف متخصص في الشؤون المالية والمحاسبة من خلال برامج عالية الجودة للتحضير لامتحانات الشهادات.

من أجل خدمة الأعداد المتزايدة سريعاً من المتخصصين الماليين في جميع أنحاء الشرق الأوسط الذين يسعون لتطوير حياتهم المهنية من خلال الحصول على شهادة محلل مالي معتمد، ستبدأ "ويلي" وأكاديمية "بي دبليو سي" بتقديم دورات مراجعة مختلطة (شخصياً وعبر الإنترنت) لامتحانات شهادة المحلل المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وقطر.

هذا وستجمع دورات المحلل المالي المعتمد بين منصة "ويلي" للتعلم الرقمي الفعال الحائزة على جوائز والمواد الدراسية مع أفضل أعضاء هيئة التدريس وأساليب التدريب ضمن فئتها المقدمة من أكاديمية "بي دبليو سي" لتزويد المتعلمين بمسار واضح حول ميثاق المحلل المالي المعتمد بواسطة تجربة تعليمية مختلطة.

وقال ريني ألتير، نائب الرئيس الأول والمدير العام لأعمال التعليم والحياة المهنية في "ويلي" في هذا السياق: "تلتزم ’ويلي‘ بمساعدة المتعلمين في جميع أنحاء العالم على تحقيق النجاح في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية". وأضاف: "نعرب عن سعادتنا بتعزيز شراكتنا الحالية مع أكاديمية ’بي دبليو سي‘ الشرق الأوسط ومساعدة المتعلمين على تطوير كفاءات إضافية من خلال محتوى دراسي رائد في القطاع في المجال المالي والمحاسبة".

ومن جانبه، قال تيمور علي مير، مدير المؤهلات المهنية بأكاديمية "بي دبليو سي": "تعمل أكاديمية ’بي دبليو سي‘ منذ أكثر من ثماني سنوات حتى اليوم على النهوض بمهارات المتخصصين من المحللين الماليين المعتمدين في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نوّسع نطاق المزايا التي تتمتع بها مواد التحضير العالمية التي تقدمها ’ويلي‘ لطلابنا. وأتطلع قدماً إلى الأثر الإيجابي الذي سيحدثه ذلك الأمر على التجربة التعليمية وعلى نجاح الامتحانات".

ستقدم أيضاً كل من أكاديمية "بي دبليو سي" وشركة "ويلي" فصول تحضيرية شخصية جديدة لامتحانات شهادات المحلل المالي المعتمد والمحاسب الإداري المعتمد في المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2021. ستوفر هذه الدورات الدعم المطلوب ومواد دراسية عالية الجودة لسوق آخذ في التطور السريع.