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شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

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لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء مثنيًا على جهود العاملين

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

وقف مدير التعليم بمحافظة ينبع رئيس لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد سليم بن عبيان العطوي، يرافقه مدير الخدمات المساندة عواد عبيد الجهني وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، اليوم على عمليات توزيع الكتب الدراسية في المستودعات المركزية للإدارة، وجهود فريق العمل والجهات المساندة واطلع على خطة الترحيل لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التي تأتي ضمن الخطة التنفيذية للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال الجميع مدير المستودعات سعد ربيع الذبياني وقدم لهم شرحًا مفصلًا عن آلية عمل المستودعات في استقبال وتوزيع الكتب والأثاث على المدارس.

وتجول مدير التعليم ومرافقوه في أرجاء المستودعات للاطلاع على ما تحويه من تجهيزات، واطمأن على سير خطط توزيع الكتب المدرسية، بحسب وصولها من قِبل الوزارة وجدول إرسالياتها للمدارس والمكاتب وحصر الاحتياج ومتابعة الترحيل.

واطمأن العطوي، اليوم على آلية وصول وحفظ المقررات المدرسية في عدد من مدارس المحافظة بدأها بمدرسة الملك فيصل الابتدائية، مؤكدًا على قادة المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز الرفع للتجهيزات المدرسية وحدة المقررات المدرسية لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء، مثنيًا على الجهود المقدمة من قبل العاملين.

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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