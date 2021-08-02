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رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطوخ
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
بدر يانون ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
حقوق الإنسان الليبية: نرفض شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
صحيفة سعودية تؤكد رحيل الشناوي إلى النصر في صفقة تاريخية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
مقاتل من «طالبان» يوجه رسالة لواشنطن: يجب عليكم المغادرة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:54 مساءً
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فيديو اليوم السابع
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 02 أغسطس 2021 01:22 مساءً
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