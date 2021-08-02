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سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة

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ظهور ألوان قوس قزح على العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات والعشرين جنيها، التي أصدرها البنك المركزي أمس الأحد، اثارت جدلا كبيرا على موقع التغريدات القصيرة تويتر
كشف مصادر، إن ظهور قوس قزح على العملات البلاستيكية الجديدة بهدف مواجهة تزويرها من الخارجين على القانون، وقال ان قوس قزح يعمل على زيادة تأمين العملة من علميات التزوير.

فئات العملات البلاستيكية الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وذكر المصادر إن النقود البلاستيكية الجديدة سوف تساهم في تخفيض تكاليف طباعة العملة فهي مصنوعة من مادة البوليمر غير ضارة بالبيئة وعمرها أضعاف عمر العملة الورقية، مشيرا إلى لن يتم استبدال النقود البلاستيكية الجديدة بالنقود المتداولة في السوق الحالي، وإنما سيتم تداولهما الأثنين معا قبل نهاية العام الحالي
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية فئتي العشرين جنيها والعشرة جنيهات التي تم تداولها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة حاليا للتطوير.
فئات العملات البلاستيكية الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن العملة المتداولة هي نموذج من نماذج متعددة يجري تصميمها الآن للعملات البلاستيكية التي من المقرر طرحها في السوق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن العملات البلاستيكية الجديدة سوف تكون مصممة من 13 طبقة.
فيما علق الفنان نبيل الحلفاوي على النقوذ البلاستيكية، عندما سأله أحد الأشخاص عن رأيه قال: «خطوة النقود البلاستيكية تأخرت كثيرا اهتراء واتساخ العملات الورقية الصغيرة كان عار على العملة المصرية.
فئات العملات البلاستيكية الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصرى اليوم

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