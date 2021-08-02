سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة

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ظهور ألوان قوس قزح على العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات والعشرين جنيها، التي أصدرها البنك المركزي أمس الأحد، اثارت جدلا كبيرا على موقع التغريدات القصيرة تويتر

كشف مصادر، إن ظهور قوس قزح على العملات البلاستيكية الجديدة بهدف مواجهة تزويرها من الخارجين على القانون، وقال ان قوس قزح يعمل على زيادة تأمين العملة من علميات التزوير.

فئات العملات البلاستيكية الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فئات العملات البلاستيكية الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فئات العملات البلاستيكية الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي