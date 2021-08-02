الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة بلقاح سينوفارم

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قالت حكومة الإمارات على تويتر اليوم الاثنين إنها ستبدأ إتاحة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال من سن ثلاث سنوات إلى 17 سنة.

ونقلت عن وزارة الصحة قولها إن القرار يأتي بعد تجارب وتقييمات موسعة، وذلك دون أن تذكر أي تفاصيل. وفي يونيو، قالت السلطات إن التجربة في هذا السياق ستراقب الاستجابة المناعية عند 900 طفل.

وتطعم الإمارات بالفعل الأطفال من سنة 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر/بيونتيك. وقد حققت الإمارات واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، ويوم الأحد قالت وزارة الصحة إن 78.95 في المئة من بين سكان الإمارات البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة حصلوا على جرعة واحدة وإنه تم تطعيم 70.57 في المئة بالكامل.

وسجلت الإمارات 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 682377 حالة و1951 وفاة. ولا تنشر الإمارات تفاصيل الإصابات في كل إمارة من الإمارات السبع.

وقادت الإمارات تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية وبدأت تصنيعه من خلال مشروع مشترك بين سينوفارم ومجموعة 42 التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.