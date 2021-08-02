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أستاذة مصريات تطالب بإحياء «عيد الحق والحقيقة» الفرعوني

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أستاذة مصريات تطالب بإحياء «عيد الحق والحقيقة» الفرعوني أستاذة مصريات تطالب بإحياء «عيد الحق والحقيقة» الفرعوني

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يقيم بيت المعمار المصري «بدرب اللبانة بالقلعة» -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السادسة مساء الثلاثاء 3 أغسطس ندوة بعنوان: إحياء مشروع «نيوهرموبوليس» تلقيها الدكتورة مرفت عبدالناصر خبيرة المصريات.

تدور الندوة حول مناقشة مشروع (التراث من أجل التنمية في هرموبوليس الجديدة – الأشمونيين بالمنيا) وتلقي الضوء على مهرجان «تحوت»، والذي بدأ في أكتوبر 2015، ويهدف إلى إحياء عيد مصري قديم يسمى عيد (الحق والحقيقة) تكريمًا لسيد الكتابة (تحوت/ جحوتي) الإله المصري القديم والذي لقب بــ: «سيد القياس وأبوالعمارة والفنون ويهدف إلى إعلاء الكلمة الإبداعية.

وتتحدث «عبدالناصر» عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان والمشاركين -هذا العام- كخطوة أولية نحو توثيق العمارة الريفية المهددة بالاندثار، كما تلقي الضوء على كتابها الصادر باللغة الإنجليزية تحت عنوان: «لماذ فقد حورس عينه».

المصرى اليوم

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