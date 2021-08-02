«المصري اليوم» يكشف أسماء المكرمين بالدورة الـ29 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

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يطلق د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والاثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا وتضم فعالياته 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا تنطلق في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوم متصلة حتى الإثنين 30 اغسطس .

من جانبه قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء يعد تجسيدا للدور المجتمعى لدار الأوبرا لانه يخاطب الموطن المصري البسيط ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التي تنظمها الاوبرا وأضاف ان طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم اقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا إعتبار من الرابعة عصراً ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصي 4 آلاف مشاهد يوميا بالاضافة إلى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات.

وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجانا من بوابات الدخول حتي مسرح المحكي وأماكن للخدمات بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وشدد رئيس الأوبرا على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم ومسافات التباعد.

وأشار «صابر» إلى أن الأوبرا اعتادت تقديم معانى الوفاء والعرفان حيث يتم تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافی، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم، الدكتورة عزه مدين، الفنان خالد شهدی كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامى أمجد مصطفی المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حماده السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

من جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا ومدير المهرجان أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تشهد تنوع وتعدد من الثراء الفني وأوضح أن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربى يحييها كل من اطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة على شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان «سوريا»، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه «سوريا»، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة «الأردن»، محمد الشرنوبي، نوران أبوطالب، هشام عباس، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات «المغرب»، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.