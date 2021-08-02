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أستاذ علم نفس سلوكي تكشف تفاصيل «أزمة منتصف العمر»: «تبدأ بعد سن الـ40»

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أستاذ علم نفس سلوكي تكشف تفاصيل «أزمة منتصف العمر»: «تبدأ بعد سن الـ40» أستاذ علم نفس سلوكي تكشف تفاصيل «أزمة منتصف العمر»: «تبدأ بعد سن الـ40»

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قالت الدكتورة رحاب أحمد العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن أزمة منتصف العمر ليست مصطلحا علميا لكنها نوع من أنواع الصبغة الاجتماعية على بعض السلوكيات التي تطرأ على البعض.

وأشارت أستاذ علم النفس السلوكي خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، إلى أن السينما والدراما العربية كانتا السبب وراء انتشار مصطلح «أزمة منتصف العمر»، اللتان تؤثران بشكل غير مباشر في الوعي الجمعي للناس، حسب تعبيرها.

وأوضحت أن «أزمة منتصف العمر» تبدأ بعد سن الأربعين، وهي المرحلة الرابعة أو الخامسة من مراحل حياة الإنسان، لافتة إلى أنه الخلايا عند الإنسان تتجدد باستمرار لكن بعضها تبدأ في التراجع عند بلوغ سن الأربعين مثل خلايا المخ والإثار فضلا عن انخفاض السائل المسؤول عن العظام «الزلالي» مما يقلل من حركة الإنسان الطبيعية وتراجع هرمون دوبامين المسؤول عن الشعور بالسعادة لدى الإنسان.

وأكدت أن تراجع بعض العوامل الجسمانية لدى الإنسان مع بلوغه سن الأربعين ينتج عنها أفعال معينة في الجسم تُشعر الشخص بكبر سنه بين سن الأربعين وحتى الـ65 عاما.

المصرى اليوم

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