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انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ "عائلة حفر الباطن" يروي التفاصيل

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انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ "عائلة حفر الباطن" يروي التفاصيل انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ "عائلة حفر الباطن" يروي التفاصيل
قال: عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق وحينها حاولت التدخل

انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ

كشف المواطن ‏"سيف بن محمد الشمري"؛ تفاصيل إنقاذه عائلة في ‫حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم فجأة باتجاه طريق عام، مشيراً إلى أنه كان قادماً من النادي، ومر في طريقه بمحل عصير، وفي أثناء انتظاره الطلب لمح سيارة "هايلوكس" تتواجد بها عائلة وهي ترجع بهم للخلف.

وأضاف، في مقطع لقناة العربية: "عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق، وحينها حاولت التدخل لإيقافها؛ ما دفع المرأة وطفلتها للنزول، ومع سقوط الطفلة تمكنت -ولله الحمد- من إيقاف السيارة في الوقت المناسب".

ولفت "الشمري"؛ إلى أن الطريق الذي كادت السيارة أن تنزلق إليه دائماً ما يكون مزدحماً بالسيارات، والله أعلم ماذا كان سيحدث لهذه العائلة قبل أن يتمكّن -بفضل الله- من إنقاذها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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