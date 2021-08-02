بلدية بيشة تُسلم 3.360 كجم من محصول نخيلها لـ"شكر النعمة‎"

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آل جلبان": نبذل جهودًا جبارة للمحافظة على هذه الثروة الغذائية

وجّه رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، بتسليم كامل محصول تمور نخيل الحدائق والشوارع لهذا الموسم والمقدر بـ3.360 كجم لجمعية "شكر النعمة"، والتي بدورها ستوزع هذه الكميات على الفقراء والمحتاجين.

وذكر "آل جلبان" أن البلدية تبذل جهودًا جبارة للمحافظة على هذه الثروة الغذائية والحرص على الاستفادة من الإنتاج الوفير الذي تدره أشجار النخيل سنويًّا والمقدرة بـ(٤٠٠٠) نخلة.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة بجمعية "شكر النعمة" بمحافظة بيشة عبدالرحمن بن محمد الصعيري والمدير التنفيذي للجمعية بندر بن منصور الشمراني، شكرهم لرئيس البلدية في دعم الجمعية وما تقدمه البلدية من جهود ودعم لإثراء العمل الخيري.